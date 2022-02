Formula 1, la nuova monoposto Ferrari ha finalmente un nome: ritorno alla tradizione

Il campionato del mondo di Formula 1 2022 inizierà tra un mese, per l'esattezza a partire dal venerdì 18 marzo quando avrà ufficialmente il via il week-end in Bahrain dove si terrà il primo Gran Premio. Scuderia Ferrari sta ultimando i preparativi per un anno che dovrebbe riportare la storica vettura ai vertici del mondiale.

O almeno, questo è quanto si augurano Binotto e gli ingegneri che hanno iniziato a lavorare alla monoposto Ferrari già da prima della stagione 2021 e su cui hanno puntato maggiormente a costo di rinunciare in qualcosa nel mondiale appena superato. Ad ogni modo, a breve i vari team presenteranno le nuove macchine della F1, con la vettura Ferrari che dovrebbe mostrarsi al grande pubblico il prossimo 17 febbraio.

A tal proposito, nelle scorse ore i canali social della Scuderia di Maranello ha annunciato con una clip il nome che accompagnerà per tutta la stagione 2022 la nuova monoposto. Ebbene, dunque, la macchina si chiamerà F1-75, un omaggio al 75° anniversario dell'azienda che apriva i battenti il 12 marzo 1947. L'ultima volta che la compagnia aveva inserito la dicitura "F1-" risale addirittura al 2000, una tradizione che ha accompagnato per diversi anni l'azienda sin dal 1986.

Non ci resta dunque che attendere poco più di due settimane per scoprire la monoposto che Leclerc e Sainz guideranno in un mondiale che si prospetta più avvincente che mai.