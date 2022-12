Formula 1, Mick Schumacher è ufficialmente il nuovo terzo pilota di Mercedes

Pochi giorni dopo il valzer dei Team Principal in Formula 1, con il passaggio di Fred Vasseur a Ferrari e la promozione di Andrea Stella in casa McLaren, arriva un’altra notizia che i fan delle monoposto ameranno sicuramente: Mick Schumacher è il nuovo terzo pilota di Mercedes per la stagione 2023.

In seguito alla sostituzione di Schumacher con Nico Hulkenberg in casa Haas, il pubblico temeva già per una fase in discesa della carriera del giovane tedesco ma, a quanto pare, il destino gli ha riservato una piacevole sorpresa. Proprio in queste ore è arrivata la conferma da parte del team Mercedes-AMG Petronas F1 della registrazione di Mick Schumacher come pilota di riserva per il 2023.

Al riguardo, il Team Principal Toto Wolff ha dichiarato: “Mick è un giovane pilota di talento e siamo lieti di averlo nel team. È un gran lavoratore, ha un approccio calmo e metodico ed è ancora affamato di imparare e migliorare come pilota. Queste sono tutte qualità importanti e siamo entusiasti che ci aiuti a sviluppare la W14. Sappiamo anche che con due anni di esperienza nelle corse in Formula 1 al suo attivo, sarà pronto a salire in macchina con breve preavviso per sostituire Lewis [Hamilton] o George [Russell], in caso di necessità".

Schumacher ha aggiunto: "Sono entusiasta di far parte del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 come pilota di riserva per il 2023 e mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni in questo ambiente molto competitivo e professionale. Lo prendo come un nuovo inizio e sono semplicemente entusiasta e grato a Toto e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me. La F1 è un mondo così affascinante e non si finisce mai di imparare; quindi, non vedo l'ora di assorbire più conoscenza e mettendo tutto il mio impegno a beneficio del team Mercedes".

A fine novembre, invece, Red Bull ha firmato Daniel Ricciardo come terzo pilota. Sicuramente queste mosse gioveranno anche alla reputazione delle scuderie tra i fan, dato che sia Ricciardo che Schumacher sono tra i piloti più sostenuti dai tifosi.