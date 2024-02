Formula 1, sulla Mercedes W15 spunta il pulsante inedito: Whatsapp

La partnership tra Mercedes F1 e WhatsApp, annunciata nel novembre 2023, si estenderà anche alle macchine di Hamilton e Russell per i team radio del 2024. Durante i test pre-stagionali in Bahrain, che segnano l'inizio ufficiale della Formula 1 2024, la Mercedes presenterà la nuova monoposto, caratterizzata da una chicca curiosa.

Il pulsante dei team radio sulle W15 di Hamilton e Russell avrà il logo di WhatsApp. Questo pulsante, con un diametro di circa un centimetro, presente sul volante della W15, sarà utilizzato per consentire al pilota di comunicare con gli ingegneri durante le gare. Tra non molto, avrà luogo il debutto della Mercedes W15 2024 con la prima giornata di test sul circuito di Bahrain, con George Russell al volante della Mercedes W15 in entrambe le sessioni di oggi, mentre domani toccherà a Lewis Hamilton.

La Mercedes W15 ha introdotto significative innovazioni tecniche, con particolare attenzione all'ala anteriore, suscitando discussione sulla sua conformità alle regole e preoccupazioni riguardo alla sua flessione ad alte velocità. La squadra punta a ridurre la resistenza all'avanzamento, ma l'effetto dell'ala sarà valutato proprio durante i test in Bahrain.

Prima ancora che la stagione 2024 di Formula 1 cominci, abbiamo già un vincitore per la categoria "bellezza", infatti la Mercedes W15 è stata votata come la macchina più bella per la prossima stagione dai fan della Formula 1. Sebbene tutte queste piccole "chicche" e partnership riescano a incanalare l'attenzione su Mercedes, essa è in un momento che, secondo alcuni, starebbe perdendo peso politico.

Il passaggio di Lewis Hamilton alla scuderia Ferrari per la stagione 2025 ha fatto riflettere molti sul peso politico di Mercedes in questo momento. Molti infatti si sono chiesti per quale motivo il team non sia riuscito a trattenere fino alla fine uno dei piloti che più hanno fatto la storia di Mercedes nella massima competizione automobilistica.