Ecco la nuova Mercedes W14: torna il nero ed è ancora senza pance

Dopo la presentazione ufficiale di ieri della Ferrari SF-23 tocca alla Mercedes togliere i veli alla monoposto che correrà nel mondiale di Formula 1 2023, la W14. La vettura tedesca, che sarà guidata dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e da Russell, è pronta ad una stagione del riscatto dopo un 2022 davvero deludente.

La nuova Mercedes W14, nata sullo storico circuito inglese di Silverstone, è subito sorprendente visto che la livrea, a discapito di quanto si poteva aspettare, è totalmente di colore nero con degli inserti in azzurro. Negli scorsi giorni Mercedes aveva mostrato in anteprima i colori della W14, facendo pensare ad una conferma dell'argento come colore principale, ma i tedeschi hanno deciso di riproporre la tonalità già mostrata nel 2020 e nel 2021, lanciando un forte messaggio contro razzismo e discriminazione.

In realtà la scelta del nero è più una questione tecnica, visto che lasciando la colorazione grezza si è potuto ridurre il peso della vettura. «Fa parte di un più ampio piano di risparmio sui grammi» ha commentato il capo della scuderia, Toto Wolff. Alcune parti non sono state nemmeno verniciate, uscendo direttamente di colore nero dalla fabbrica, di conseguenza la vettura appare altamente interessante, per lo meno dal punto di vista stilistico. Bisognerà capire se al caldo la vettura, essendo scura, ne risentirà, ma in ogni caso nel biennio 2020-2021 non erano sorti problemi in tal senso.

A livello tecnico Mercedes ha deciso di proseguire per la sua strada con delle pance sottilissime, a differenza invece di Ferrari e Red Bull e nonostante una soluzione che nel 2022 non aveva ripagato. «Adesso partiamo in un’altra condizione – ha detto a riguardo ancora Toto Wolff - conosciamo meglio la base tecnica e sappiamo che cosa dobbiamo fare per dare a Lewis e George un mezzo competitivo».

Hamilton ha aggiunto: «È il periodo più divertente dell’anno, vedo l’eccitazione e la frenesia dentro la fabbrica: siamo tutti motivatissimi». Il campione britannico punta ad entrare direttamente nell'olimpo della Formula 1 vincendo l'ottavo mondiale e superando così la leggenda Michael Schumacher: le premesse sono interessanti ma basteranno per avere la meglio su Red Bull e Ferrari?