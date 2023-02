Formula 1, la Mercedes W14 sarà anche rossa? Le anticipazioni parlano chiaro

La nuova Mercedes di Formula 1, la W14, verrà ufficialmente svelata nella giornata di mercoledì prossimo, 15 febbraio 2023, ma la casa madre ha deciso di regalare qualche anticipazione ai fan e agli addetti ai lavori, a cominciare dai colori che la stessa monoposto indosserà.

Attraverso un post pubblicato sui social ufficiali, Mercedes AMG ha mostrato uno scatto che conferma il ritorno al colore argento dopo il biennio 2020-2021 total black a sostegno della causa Black Lives Matter. La nuova freccia d'argento avrà quindi un corpo di tonalità chiara affiancata poi dal classico colore turchese di Petronas, uno degli sponsor di punta della scuderia nonché fornitore principale di carburanti sostenibili. Le due realtà collaborano da 13 anni, dal 2010, l'anno in cui il team tedesco fece ritorno in Formula 1.

Si nota inoltre un blu cobalto, che però resta di difficile interpretazione visto che non si lega, al momento, ad alcuno sponsor, e spicca senza dubbio un bel rosso, il colore che è legato a Ineos, altro partner commerciale della scuderia Mercedes, nonché azionista per un terzo dello stesso team. Sorprende in particolare quest'ultima tonalità visto che Mercedes ha sempre mantenuto tonalità legate al grigio e al nero con il contrasto con il turchese Petronas, ma praticamente mai il rosso se non in alcuni dettagli: che la nuova W14 si stia un po' “ferrarizzando?”.

Difficile dirlo ora come ora ma è ipotizzabile una monoposto completamente argentata con dettagli di rosso e turchese e l'aggiunta del “misterioso” blu cobalto, per una scelta cromatica che appare davvero interessante per una livrea di una monoposto di Formula 1. Le stesse tonalità le abbiamo tra l'altro ritrovate anche recentemente nell'esclusiva Mercedes AMG SL 63 dedicata proprio alla Formula 1, una coupé super sportiva che incarna alla perfezione lo spirito delle Frecce d'argento.

Al di là dei colori c'è grande attesa nello scoprire come sarà la W14: sarà infatti l'auto che dovrà riscattare una deludente stagione 2022, la prima dopo anni senza alcuna vittoria di Lewis Hamilton, prossimo ad un rinnovo da 400 milioni di euro con Mercedes.