Formula 1, Mercedes prepara il riscatto con la W13 di Russel ed Hamilton

La scuderia che più di tutte vuole riscattarsi dopo un 2021 terminato nel caos è Mercedes che con la nuovo monoposto intende riprendersi la sua rivincita nel nuovo Campionato del Mondo di Formula 1. Tuttavia, i competitor per la Scuderia con sede a Brackley sono aumentati per l'edizione 2022.

Tra gli avversari che il team di Toto Wolff dovranno fronteggiare spicca sicuramente la nuova F1-75 di Ferrari che si aspetta di competere per le posizioni più alte della classifica dopo un paio di anni ai margini del Campionato. Tuttavia, l'obiettivo da battere al momento è Max Verstappen, attuale Campione del Mondo, e la sua RB-18 di Red Bull Racing, impresa che sarà tutt'altro che facile.

Ad ogni modo, i tifosi Mercedes possono fare un sospiro di sollievo dal momento che Hamilton continuerà a gareggiare al fianco del neo-arrivato George Russel. Come promesso, Mercedes ha presentato durante l'evento iniziato puntuale alle 10 la W13, la nuova monoposto ambiziosa della compagnia e frutto delle innovazioni messe in campo a seguito del cambio di regolamento. In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla galleria di immagini con i primi piani della vettura di Hamilton e Russel. Si torna alla storica livrea delle Frecce d'Argento anche se non è chiaro quanto la W-13 mostrata sia effettivamente la macchina reale che ritroveremo su pista. Mancano infatti chiare soluzioni aereodinamiche sulla pancia, seppur il concept sembri contare su una filosofia diversa rispetto alla proposta Ferrari, ma encomiabile appare il lavoro sul retrotreno e sul posteriore a cui il team pare aver dedicato gli sforzi maggiori.

Hamilton ha anche commentato le voci sul suo ritiro e spiega: "Non ho mai detto che avrei smesso di correre. La Mercedes è la mia famiglia, ho semplicemente deciso di tornare all'attacco con Toto e George. Non vedo l'ora di ricominciare."

E voi, invece, cosa ne pensate della W13, vi piace la proposta Mercedes per il mondiale 2022 di Formula 1? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.