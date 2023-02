Formula 1, Mercedes non ha ancora svelato la vera W14: aggiornamenti a breve

Che Mercedes stia ancora sperimentando con la sua nuova monoposto di Formula 1 è sicuro, tuttavia questa volta il team diretto da Toto Wolff dovrà fare i conti con una migliore preparazione. La scuderia della Casa di Stoccarda, infatti, crede ancora nel suo progetto ma è pronta a sostituirlo con un piano B.

La W14 di Mercedes non rinuncia del tutto alla visione, deludente nel 2022, della W13, ma punta a migliorare tutti quei aspetti che avrebbero potuto rendere la monoposto davvero competitiva come si è rivelata essere nelle fasi conclusive dello scorso mondiale. I test in Bahrein sono stati fondamentali per sperimentare tutti i nuovi accorgimenti, eppure Toto Wolff potrebbe cambiare la filosofia dell'auto in qualsiasi momento.

Proprio il team principal, che starebbe trattando con Hamilton per il rinnovo, è stato piuttosto chiaro al riguardo: se la W14 non dovesse funzionare, allora la monoposto cambierà durante la stagione. Inoltre, ha rivelato che quella che vedremo nel primo week-end di gara sarà la vera auto che non si è scoperta del tutto in questi giorni di test. Sicuramente vedremo una nuova ala posteriore a cui Mercedes sembra puntare moltissimo visto che dovrebbe incrementare la velocità di punta sui rettilinei. Inoltre, il team ha già delle nuove pance laterali da poter montare in qualsiasi momento e che dovrebbero stravolgere la filosofia dei 'zero sidepods' vista lo scorso anno.

