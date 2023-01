Mercedes non rinuncia a Lewis Hamilton in F1: rinnovo da 400 milioni di euro

Tra i piloti di Formula 1 più famosi al mondo sicuramente spicca Lewis Hamilton, un volto tanto amato dal web per le sue battaglie anche al di fuori della griglia. Il 7 volte Campione del Mondo entrerà in scadenza di contratto quest'anno, motivo per cui il suo team ha avviato i colloqui per discutere del futuro.

Avete letto bene: 400 milioni di euro, in 12 anni, è la cifra che Mercedes sta per mettere sul piatto per convincere l'asso britannico a restare al fianco della casa di Stoccarda. I primi rumors sul rinnovo sono emersi un paio di mesi fa attraverso le parole dello stesso Hamilton, tuttavia i numeri dell'accordo non erano ancora stati trapelati.

Il ritiro di Lewis dalla Formula 1 è lontano, soprattutto a bordo della monoposto delle frecce d'argento che dovrebbe terminare, qualora i rumors venissero confermati, nel 2025 attraverso un incremento dello stipendio sino a 70 milioni di euro l'anno. Si tratta di un bell'aumento visto che attualmente percepisce dalla casa di Stoccarda circa 45 milioni di euro l'anno. Ma non è tutto visto che Mercedes ha previsto per la stella inglese un futuro da ambasciatore del gruppo Daimler fino al 2035 con un ingaggio di 25 milioni di euro all'anno. Il totale ammonta circa ai 400 milioni di euro citati poc'anzi e che dovrebbero essere in larga parte coperti da Ineos per il 90%, il main sponsor della scuderia.

