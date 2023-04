Formula 1, Mekies lascia la Ferrari: sarà il team principal di Alpha Tauri

Il Mondiale 2023 di Formula 1 si sta rivelando tra i più difficili della Scuderia Ferrari che, oltre ad una monoposto decisamente diversa dalle aspettative, sta affrontando un rimpasto tra le gerarchie. Fred Vasseur ha sostituito Binotto alla guida di Maranello, tuttavia per lui gli imprevisti non sono ancora finiti.

Negli ultimi mesi moltissimi dei volti chiave della scuderia del Cavallino Rampante hanno intrapreso strade diverse o, ancora, sono stati trasferiti verso altre sezioni dell'azienda. Le dimissioni di David Sanchez e adesso quelle di Laurent Mekies, che finirà a bordo di Alpha Tauri in qualità di Team Principal dopo il passo indietro di Franz Tost, non fanno che sottolineare le difficoltà a cui Ferrari sta facendo fronte in queste settimane.

Ma cos'è successo tra Ferrari e l'ingegnere francese? Stando a quanto riportato da formu1auno.com, Fred avrebbe provato a convincere Mekies a restare, tuttavia l'attuale mancanza di fiducia da parte di chi gestisce davvero la gestione sportiva, presumibilmente Benedetto Vigna, avrebbe convinto l'ormai ex racing director e direttore sportivo a dirottare altrove i suoi servizi. Mekies sarebbe stato subito contattato da Alpine che si è scontrata con Maranello che non avrebbe sciolto il contratto con l'ingegnere a meno che non fosse andato in una scuderia minore.

