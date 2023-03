Formula 1, McLaren: dal Gp del Bahrain display per gli sponsor sulla monoposto

Grande novità per il mondiale di Formula 1 2023 in casa McLaren. La scuderia britannica monterà dei display digitali a disposizione degli sponsor. I pannelli erano già stati testati per la prima volta in occasione delle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2022 ed ora saranno regolarmente a bordo.

Gli schermi sono realizzati da Seamless Digital e permettono di mostrare più marchi a rotazione, un po' come avviene per la cartellonistica che troviamo ad esempio negli stadi di calcio, di conseguenza si tratta di un vero e proprio inedito per la Formula 1.

Secondo quanto emerso sembra che inizialmente la McLaren trasmetterà delle pubblicità legate a Google Chrome, il noto browser per pc, smartphone e tablet di Big G, uno dei principali partner della scuderia, ma non sono da escludere altri spot con il proseguo del campionato mondiale.

Il team ha fatto sapere: "Dal Gran Premio del Bahrain in poi, la tecnologia di branding dinamico (creata da Seamless Digital) funzionerà sulla MCL60 in tutte le sessioni della stagione, inclusi i Gran Premi". E ancora: “Il sistema a due display attorno all'abitacolo è stato introdotto come elemento di prova durante le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti del 2022 e sarà ora presente sulla MCL60 in ogni evento durante la stagione 2023”.

McLaren ha aggiunto e concluso: “Il Gran Premio del Bahrain di questo fine settimana segnerà la prima volta che la tecnologia sarà operativa durante una gara di Formula 1. I display ruoteranno attraverso diverse opzioni di branding per il partner del team McLaren Formula 1, Google Chrome”.

Stando a quanto spiegato dalla scuderia, i due display utilizzati l'anno scorso durante le prove libere negli Stati Uniti avevano un peso di 190 grammi, e gli stessi verranno incorporati nella scocca, assicurandosi che non creino alcuna resistenza aerodinamica.

La McLaren, che dal 2026 potrebbe ri-unirsi a Honda, presenterà quindi una curiosa novità tech in vista del Mondiale di Formula 1 che inizia ufficialmente oggi con le prime libere in Bahrain. In contemporanea, per tutti gli appassionati, Netflix ha pubblicato la quinta stagione di Drive to Survive, show dedicato al Circus, imperdibile per ogni amante del motorsport.