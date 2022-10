Formula 1: Max Verstappen campione del mondo a Suzuka, decide penalità Leclerc

La Formula 1 è tornata a Suzuka per il GP di Giappone. L’attesissima tappa della Stagione 2022 purtroppo non è stata tanto spettacolare quanto si sperava, complici condizioni meteorologiche pessime. Tra una bandiera rossa e un limite di tempo stringente, non è comunque mancata bagarre agli ultimi giri.

La gara è cominciata proprio con il suo stop: dopo la partenza convincente di Max Verstappen, alla caccia del suo secondo titolo, Carlos Sainz ha perso il controllo della sua monoposto alla curva 12 sbattendo contro i cartelloni pubblicitari a bordo pista, causando così un altro incidente per Pierre Gasly a causa della scarsa visibilità, non ritiratosi dopo la sostituzione dell’anteriore. Dopo il ritiro dello spagnolo e di Albon, e un’attesa di oltre un’ora, la bandiera rossa ha ripristinato l’equilibrio, attivando il limite di tempo per la gara.

Il Gran Premio è ripreso con 40 minuti circa sul timer, dopo appena un giro percorso senza Safety Car. Per tale ragione, in virtù dei giri percorsi, i punti assegnati a fine gara avrebbero potuto risultare ridotti secondo le nuove regole in atto dopo il GP di Belgio 2021. Con 28 giri completati su 56, però, non cambia rispetto alla prassi.

La ripartenza ha visto Max Verstappen lanciarsi con massima sicurezza verso la vittoria, accumulando infine un vantaggio di oltre 20 secondi sul secondo. Negli ultimi minuti, invece, la battaglia tra Leclerc e Perez per il secondo posto ha reso il Gran Premio più avvincente, complice un taglio dell’ultima chicane da parte del monegasco. La decisione post-gara della direzione FIA di applicare una penalità di 5 secondi a Leclerc ha sancito la vittoria matematica del Campionato Mondiale di Formula 1 2022 da parte di Max Verstappen.



In tutto ciò, sono arrivate conferme per Gasly e De Vries per la stagione 2023.