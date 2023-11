Formula 1, Marko fa tremare il circus: 'Non avete ancora visto il meglio di Verstappen'

Max Verstappen ha attraversato una stagione di Formula 1 straordinariamente dominante, accumulando un impressionante totale di 19 vittorie su 22 gare e conquistando il suo terzo titolo di campione piloti (ecco tutti i record che Verstappen ha raggiunto quest'anno).

Tuttavia, secondo il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, l'olandese non ha ancora raggiunto il suo apice, nonostante il suo attuale terzo posto nella classifica di tutti i tempi per le vittorie in Formula 1, alle spalle di Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Marko ha elogiato la straordinaria forza di volontà di Verstappen, evidenziando la sua capacità di gestire situazioni difficili e di guadagnare un vantaggio istantaneo quando necessario. La sua abilità nell'incrementare il proprio vantaggio di 10 secondi appena apprende della possibilità di una penalità per un incidente è stata descritta come un segno di determinazione straordinaria.

Il consulente della Red Bull ha risaltato anche il fatto che Verstappen è diventato estremamente abile nella gestione delle gomme, e di riuscire a guidare al limite senza compromettere l'integrità degli pneumatici, suggerendo che il pilota olandese ha sviluppato un'abilità quasi telepatica nel comprendere lo stato della sua vettura.

Marko ha concluso che, nonostante il successo straordinario finora ottenuto, il picco delle prestazioni di Verstappen non è ancora stato raggiunto, indicando che ci sono ancora margini di miglioramento per il talentuoso pilota olandese.

Ovviamente, a fianco di piloti straordinari, servono dei team straordinari. Pensate che solo per fare un cambio gomme sono coinvolte 24 persone, divise in 7 sottogruppo che devono agire con estrema precisione e in sincronia.