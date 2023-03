Formula 1, Marko stronca le Rosse: 'Mercedes risolverà i problemi prima di Ferrari'

Secondo il consulente di Red Bull, Helmut Marko, i problemi di Ferrari sono più gravi rispetto a quelli di Mercedes. Dopo un avvio di stagione deludente per le Rosse e le Frecce d'Argento, Maranello rischia di dover faticare ancora prima di essere competitiva.

Intervistato dai microfoni di Racingnews365, Marko ha spiegato: “Non so quanto velocemente potranno impiegare a risolvere i problemi. Ma a mio avviso la Mercedes può farlo più velocemente della Ferrari, ma bisognerà fare i conti con il budget cap. Di conseguenza non potranno costruire una versione B della loro monoposto”.

La Rossa ha esordito nel peggiore dei mondi in Bahrain, e da Leclerc è arrivata la prima sfuriata verso il box Ferrari. Nel contempo la scuderia campione in carica ha dato vita ad una prova di superiorità schiacciante, al punto che il pilota Mercedes George Russell ha ammesso: “Red Bull vincerà tutte le gare quest'anno”.

A riguardo comunque Marko ha qualcosa da ridire: “Sarebbe un qualcosa di straordinario, ma non è realistico. Ci sono anche le Sprint e poi lo scorso anno abbiamo visto che in Brasile i dati della pista non corrispondevano a quelli del simulatore e non abbiamo potuto fare molto. O anche in Austria, dove Leclerc ha gestito l’usura delle gomme molto meglio di noi”. Ed in effetti già in Arabia Saudita non sarà semplice ripetersi, tenendo conto della rottura a sorpresa di Verstappen durante le prove di ieri.

L'uomo Red Bull ha aggiunto: “Noi abbiamo svolto bene il nostro compito. Abbiamo ottimizzato alcune cose della macchina dello scorso anno e siamo rimasti molto sorpresi nel vedere che la Ferrari aveva gli stessi problemi della scorsa stagione e che la Mercedes ne aveva di ancora più grandi“.

Due giorni fa, parlando con Motorsport.com, sempre Marko aveva sottolineato come la Ferrari sembrerebbe avere il motore più potente, ma da solo non basta: “La Ferrari ha migliorato la velocità massima rispetto allo scorso anno, ma non il degrado delle gomme; anzi, sembra quasi peggiorato rispetto a noi. Mercedes invece ha avuto una partenza non diversa dal 2022; credo però che questa volta troveranno una soluzione nel breve termine”. Vedremo se le previsioni dell'oracolo Red Bull si riveleranno azzeccate o meno.