La stampa spagnola torna ad incensare Carlos Sainz, pilota della scuderia Ferrari Formula 1. Da quando il figlio d'arte è sbarcato a Maranello i colleghi iberici hanno avuto sempre un occhio di riguardo nei confronti del loro connazionale, considerandolo a ragione o a torto, migliore di Charles Leclerc.

Nel corso della telecronaca live del recente Gp d'Arabia Saudita, sul circuito di Jeddah, il giornalista di Marca, Marco Conseco, ha riassunto la gara scrivendo: “Max Verstappen ha ottenuto la sua seconda vittoria in due gare al GP dell'Arabia Saudita, dopo una gara in cui nessuno lo ha intimidito, e ottenendo la 56esima vittoria della sua carriera. Per lui 51 punti ottenuti, mentre Checo conquista un altro secondo posto e Leclerc finisce terzo . Primo podio quest'anno per il monegasco, grazie all'attacco di appendicite di Carlos Sainz, che sembrava essere più veloce di lui nelle Prove Libere, nonostante fosse gravemente malato”.

Parole sicuramente non carine nei confronti di Leclerc che comunque ha fatto la sua dignitosa gara contro un Max Verstappen, che probabilmente diverrà il più forte di sempre, ancora una volta imbattibile.

Ma le frasi sibilline di Marco Conseco non sono finite qui visto che in un altro articolo è stato elogiato (giustamente), quanto Sainz abbia aiutato il il talentuoso Oliver Bearman, protagonista di un abbraccio caloroso con Lewis Hamilton, prima della gara: “Il madrileno continua a dimostrare di essere un gentiluomo e che, nonostante la Ferrari non gli abbia rinnovato il contratto, fa ancora parte della squadra”.

Infine, nel commentare le qualifiche di venerdì, Conseco scrive: “Senza l'aiuto di Carlos Sainz, che stava uscendo dalla sala operatoria al momento delle prove, non sarebbe stata la stessa cosa . Avrebbe potuto lottare per il miglior tempo nelle prove libere 3 del Gran Premio d'Arabia, vedendo la prestazione di Leclerc, che quest'anno è partito un po' dietro al madrileno”. Insomma, la stampa spagnola sembra decisamente schierata, anche per spirito patriottico, e non fa nulla per nasconderlo: giusto atteggiamento o il giudizio sportivo viene un po' offuscato dalla bandiera?