Formula 1, Logan Sargeant è il nuovo secondo pilota per Williams Racing

A fine ottobre si è discusso del quasi certo approdo di Logan Sargeant in Williams Racing, scuderia per la quale avrebbe potuto coprire il posto di secondo pilota sostituendo così il canadese Nicholas Latifi. Ebbene, finalmente la notizia è ufficiale: Logan Sargeant accompagnerà Alex Albon nella Stagione 2023.

L’annuncio è giunto proprio dalla storica scuderia britannica tramite i canali social, dopo che Sargeant ad Abu Dhabi ha ottenuto un sesto posto in Formula 2 preziosissimo per assicurarsi una Super Licenza FIA. Così facendo, Logan Sargeant entra in Formula 1 come primo pilota americano dopo il 2015, quando Alexander Rossi guidò la Marussia MR03B del Manor Marussia F1 Team per cinque GP, dopo un periodo da collaudatore per Caterham.

Sargeant ha già guidato per Williams nelle sessioni di prove libere durante i fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti e del Messico, e si prepara per la prima tappa a Las Vegas in Formula 1: con tre Gran Premi negli Stati Uniti, tra Austin, Miami e, appunto, Las Vegas, il tifo casalingo si farà certamente sentire. Il debutto avverrà, naturalmente, al Gran Premio del Bahrain. Magari, con le giuste migliorie alle sue monoposto, Williams potrebbe anche assicurare a Sargeant una certa competitività nella fascia media.

Pochi giorni fa, invece, è stato confermato l’addio di Haas per Mick Schumacher.