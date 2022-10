Formula 1: Logan Sargeant pronto a sostituire Latifi, ma manca la Super License

Dopo un weekend intenso di Formula 1 ad Austin e dopo avere visto gli orari del GP del Messico 2022 a cui assisteremo questo fine settimana, si torna a parlare del mercato delle monoposto in quanto Logan Sargeant è molto vicino a Williams Racing: potrebbe ottenere il secondo posto nella scuderia per la stagione 2023.

Il pilota americano ora in corsa in Formula 2 è il candidato principale per diventare il compagno di squadra di Alexander Albon agli occhi del boss di Williams Racing Jost Capito. Tuttavia, c’è un problema non indifferente che ostacola il debutto di Sargeant nella massima serie: non è ancora in possesso della FIA Super License. Per ottenerla dovrà continuare a dare il meglio di sé fino ad Abu Dhabi e, in tal caso, allora diventerà ufficialmente il secondo pilota Williams.

In tal caso, si tratterebbe di un evento storico per la Formula 1 e di alto interesse per la scuderia, in quanto Sargeant sarebbe il primo pilota americano sulla griglia da quando Alexander Rossi ha corso per Manor nel 2015. I fan oltreoceano non aspettano altro che un giovane promettente connazionale da tifare in Formula 1, e lui è particolarmente vicino a diventare il rappresentante del paese a stelle e strisce.

Considerato che per ottenere la superlicenza gli serve almeno la sesta posizione in F2 e ora egli si trova in terza, dietro a Felipe Drugovich e Theo Pourchaire, le probabilità di ottenere il posto sono particolarmente alte. Insomma, la partecipazione alla Stagione 2023 di Formula 1 sembra ormai un affare fatto.

A proposito della prossima stagione, ricordiamo che il tracciato di Singapore cambierà dal 2023.