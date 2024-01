Formula 1, Liberty Media l'ha acquistata per 301 milioni di dollari: oggi vale 18 miliardi

Lo sport, soprattutto di questi tempi, non lo si legge esclusivamente dai risultati dei vari atleti (o squadre), ma anche dai bilanci delle aziende - e a quanto pare in questo nessuno batte la Formula 1. Acquistata da Liberty Media sette anni fa per 301 milioni di dollari, il suo valore è cresciuto fino a toccare 18 miliardi.

Una crescita maestosa che nasconde un grande lavoro dietro le quinte. Infatti, la nuova gestione della F1 (le novità delle stagione in arrivo sono qui: Formula 1, ufficiale il calendario 2024 con tre gare di correranno di sabato) è riuscita a ottenere tali risultati lavorando molto sui fan del racing su quattro ruote. Una copertura social attentissima e sempre sul pezzo, coinvolgendo spesso gli stessi piloti (soprattutto i più amati dal pubblico).

Inoltre, abbiamo assistito anche a un allungamento della stagione dei GP con nuove gare in giro per il mondo; a questo proposito l'attenzione sembra essersi concentrata sul Nord America, dove i gran premi sono aumentati da tre a cinque. Basti pensare all'eclettico weekend di Las Vegas che si corre sotto l'immensa e vistosa The Sphere. Negli USA ma anche in Europa, adesso è ufficiale l'arrivo del GP di Madrid dal 2026.

Ma il merito di Liberty Media è stato anche quello di puntare sugli e-sports, e di negoziare accordi con tv e piattaforme streaming, come per esempio Netflix, mai così vantaggiosi. Un cammino con doppio obiettivo: da una parte aumentano i ricavi, dall'altra crescono gli appassionati. Una crescita, infine, che ha permesso a Forbes di premiare Liberty Media con il titolo di impero sportivo di maggior valore nel 2024.