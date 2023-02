Formula 1, Leclerc rassicura i Ferraristi: nessuna trattativa con Mercedes

Charles Leclerc è attualmente uno dei piloti di Formula 1 più forti in circolazione, l'unico talento che è riuscito a impensierire Max Verstappen, anche quando la Red Bull era diventata decisamente superiore alla Ferrari. La sua abilità in pista sembrerebbe aver spinto qualche squadra a sondare il terreno con il suo entourage.

O almeno, questo è quello che i fan avevano iniziato a pensare dopo i rumors sull'interesse da parte di Mercedes di stringere un contratto con il monegasco. Le voci arrivarono da Leo Turrini del Quotidiano Nazionale, che recentemente lo ha rivisto al ristorante Montana nel Fiorano Modenese.

In quell'occasione i due hanno avuto una breve chiacchierata molto schietta in cui Leclerc ha spiegato non solo di non aver avuto contatti con Mercedes ma soprattutto di come il suo sogno sia quello di vincere con e per Ferrari. Il monegasco ha anche parlato della nuova SF-23 e di come nonostante le buone impressioni le prime risposte arriveranno soltanto con i test in Bahrein che raggiungerà già domani.

Non ci resta dunque che attendere i primi test per capire se la monoposto del Cavallino Rampante sarà davvero competitiva come tutti si aspettano. E voi, invece, cosa ne pensate delle smentite di Leclerc? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.