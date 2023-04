Formula 1, Leclerc e Mercedes: cosa c'è di vero?

Negli ultimi giorni sono nuovamente tornate alla ribalta le voci di corridoio in merito ad un possibile futuro di Leclerc in Mercedes in Formula 1 soprattutto a seguito delle dichiarazioni di Helmut Marko in merito ad una presunta clausola nel contratto tra il monegasco e Maranello.

Secondo questa clausola, dunque, Ferrari e Leclerc potrebbero rescindere il contratto qualora non venisse raggiunto un determinato punteggio in classifica. In realtà, indagando la fonte dalla quale Marko avrebbe preso questa notizia, la testata tedesca in questione avrebbe prettamente speculato sulla questione senza dare nulla per assodato.

Ad aver alimentato il polverone ci aveva però pensato Leo Turrini sul suo blog 'Profondo Rosso' nel quale discuteva dei dialoghi tra Charles e le Frecce d'Argento come un mero 'segreto di pulcinella'. Per quanto ne sappiamo, Leclerc ha smentito queste indiscrezioni così come lo stesso Hamilton per un eventuale scambio, tuttavia il mercato piloti continuerà a sollevare rumors fino a quando uno dei due non firmerà un eventuale rinnovo.

Secondo voi, invece, quale sarà il futuro di Leclerc? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.