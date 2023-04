Formula 1, Leclerc fuori al primo giro in Australia: ecco cosa è successo. Il video

Prosegue il momento disastroso nel mondiale di Formula 1 2023 per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari ha terminato dopo pochi metri il proprio Gp di Melbourne, in Australia, terzo appuntamento del campionato.

Dopo la rabbia di Leclerc ai box in Arabia Saudita (“Sveglia!”), rivolto ai box, e la precedente sfuriata di Leclerc in Bahrain, non c'è due senza tre, e il talento del Principato di Monaco è stato protagonista di un'altra domenica thriller.

Già nel primo giro è stato infatti costretto al ritiro a seguito di un contatto con l'Aston Martin di Lance Stroll, alla curva numero 3. La Ferrari SF-23 è stata vittima di un testacoda con tanto di ingresso nella ghiaia che non ha lasciato scampo al ferrarista.

“Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte – ha raccontato Charles Leclerc a caldo, intervistato subito dopo l'incidente dai microfoni di Sky Sport - sapevo che la gara sarebbe stata lunga. In curva 1 ero stato molto attento, mentre in curva 3 c’era spazio, perciò sono andato all’esterno. Alonso ha dovuto frenare perché c’erano alcune macchine davanti, e anche Lance ha frenato finendo per toccarmi. Non è colpa sua, ma ovviamente c’è molta frustrazione“.

Quindi Leclerc ha aggiunto: “Ormai sono tre weekend in cui va tutto storto tra problemi e penalità. La stagione lunga, ma dobbiamo riprenderci a Baku”. Leclerc è stato incalzato anche sulle scintille di ieri in qualifica con Carlos Sainz, ma ha tagliato corto: “C’è stato un problema di comunicazione, non c’è bisogno di andare oltre. Anche lui è stato molto sfortunato adesso, speriamo che abbia il passo per rimontare”.

Le speranze sono ora tutte riposte proprio nello spagnolo, che al momento in cui vi scriviamo è in quarta posizione. Da segnalare anche l'uscita scena di Alexander Albon dopo otto giri, mentre al comando vi è il solito Verstappen davanti ad Hamilton e Alonso. Qui sotto il video dell'uscita di scena di Leclerc.