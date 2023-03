Formula 1, Lazenby: 'Lewis Hamilton in Ferrari è possibile, ecco perchè'

Lewis Hamilton in Ferrari? Un'ipotesi tutt'altro che da escludere secondo il giornalista di Sky Sports Simon Lazenby. Parlando recentemente durante un podcast sulla Formula 1, il collega non ha escluso un clamoroso sbarco in Rosso del pilota Mercedes.

“Come si può escludere un passaggio alla Ferrari se[la Mercedes rimane così?”, si è domandato l'esperto di Formula 1, che poi ha ricordato la volontà di Hamilton di portarsi a casa l'ottavo titolo mondiale, cosa che gli permetterebbe di superare Michael Schumacher diventando il pilota più vincente di tutti i tempi.

“Vuole così disperatamente quell’ottavo titolo – ha continuato Lazenby - che se la Ferrari riuscisse a rimanere in scia e fosse più vicina alla Red Bull potrebbe pensarci”. Sir Lewis ha il contratto in scadenza al termine di quest'anno, al 31 dicembre 2023, e il giornalista di Sky ha ricordato: “Non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto. Sta sicuramente aspettando di vedere come si comporta la macchina di quest’anno. Penso che l’ottimo rapporto con la squadra e con Toto durerà, ma non credo che si possa mai escludere un passaggio alla Ferrari per i piloti, perché è il loro sogno e lui l’ha già detto“.

Di recente avevamo ipotizzato lo stesso destino per Lewis Hamilton, un futuro incerto forse a tinte Ferrari o Aston Martin, ma secondo Naomi Schiff, collega di Lazenby a Sky, difficilmente l'inglese lascerà Mercedes: “Penso che Lewis sarebbe più propenso ad andare alla Ferrari, ma non credo che lascerà la Mercedes”.

In ogni caso non sarà semplice capire cosa accadrà, anche perchè un eventuale sbarco di Hamilton a Maranello obbligherebbe Leclerc a dire addio anzitempo alla Rossa, visto che sembra complicato pensare ad una convivenza fra i due.

All'orizzonte rimane Aston Martin, che se quest'anno dovesse dimostrarsi affidabile potrebbe convincere il pilota britannico al cambio di sedile. Il sogno resta Red Bull, disarmante in Bahrain, ma con Verstappen inamovibile è una meta off limits per Hamilton.

La cosa certa è che le cose in Mercedes devono essere chiarite, e non è passata inosservata l'intervista sfogo di Hamilton: “Mercedes W14? Non mi hanno ascoltato”.