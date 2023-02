Formula 1, Las Vegas vuole il GP nella Strip 'a vita': area già bloccata per l'evento

Se da una parte lo scossone causato dalla rimozione di Ben Sulayem dalla carica di presidente della FIA sta sorprendendo amanti delle F1 e investitori, dall’altra c’è chi cerca stabilità nella definizione del futuro del Campionato. A quanto pare, infatti, a Las Vegas vogliono blindare il GP nella Strip “a vita”.

Il ritorno del Gran Premio di Las Vegas confermato nel 2022 non sarà una occasione speciale per il periodo 2023-2025: la Commissione della Contea di Clark sembra intenzionata a riconoscere il Gran Premio come evento annuale per i prossimi dieci anni, che porterebbe oltre un miliardo di dollari alla regione. Proprio in quest’ottica, alla Commissione è stato proposto – e poi votato con successo all’unanimità – di determinare fino al 2032 le chiusure delle aree della Strip interessate.

Lo stesso commissario James Gibson ha dichiarato: “Abbiamo un contratto triennale con la Formula 1, ma prevediamo una partnership a vita. Questo [accordo] aprirà la strada per organizzare il GP per almeno 10 anni. E poi sono sicuro che chi ci succederà vedrà il valore di ciò che abbiamo generato e continuerà a farlo per sempre”.

Terry Miller, il responsabile del progetto del GP di Las Vegas, ha poi aggiunto che tutti i lavoratori, venditori e l’intera comunità sono felici di questa nuova chance data alla famosa città del Nevada. Proprio in questo periodo, del resto, è in corso la costruzione dell’edificio che ospiterà box e paddock, in vista del GP del 18 novembre 2023 che, ricordiamo, si terrà in notturna.