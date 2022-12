Formula 1, Jost Capito si fa da parte: Williams annuncia le dimissioni del Team Principal

Il 2023 sarà un anno di rivoluzione tra le guide dei vari team, almeno per quanto riguarda due dei team storici della Formula 1: Williams e Ferrari. Se quest'ultima è ancora alla ricerca del dopo-Binotto, nel frattempo la scuderia con sede a Grove ha annunciato le dimissioni di Jost Capito.

Proprio così, il Team Principal e CEO di Williams Racing si farà da parte dopo due anni alla guida del celebre marchio automobilistico che da qualche anno a questa parte non sta riuscendo a fuoriuscire dalla crisi in Campionato Piloti e Costruttori. Ad annunciarlo è la stessa casa attraverso un comunicato stampa che vede lo stesso Capito rilasciare un messaggio ai tifosi:

"È stato un enorme privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di questa grande squadra. Non vedo l'ora di vedere la squadra mentre continua il suo percorso verso il successo futuro".

Anche Matthew Savage, il presidente di Dorilton Capital, ha voluto ringraziare l'ex Team Principal per il lavoro svolto in questi 2 anni: "Vorremmo ringraziare Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione mentre intraprendevamo un importante processo di trasformazione per iniziare il viaggio di rilancio della Williams Racing. Siamo grati che Jost abbia posticipato il suo ritiro programmato per prendere su questa sfida e ora passerà le redini per la parte successiva di questo processo graduale. Vorremmo anche ringraziare FX per il suo contributo e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro mentre va avanti".

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio improvviso, ve lo aspettavate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.