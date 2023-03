Formula 1, Jenson Button controcorrente: 'Red Bull non ha già vinto, vi spiego perché'

Sembra andare contro corrente il campione del mondo di Formula 1 2009, Jenson Button. Parlando della stagione 2023 e dell'inizio travolgente di Red Bull in Bahrain, si dice convinto che il campionato sarà combattuto, e che tutto potrà accadere da qui a novembre.

Max Verstappen ha registrato una vittoria facile in Bahrain, con un secondo posto altrettanto “easy” da parte di Perez. Disfatta invece per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha regalato la prima sfuriata contro i box dopo il ritiro.

Che dire poi delle Frecce d'argento, una Mercedes che sta facendo dubitare Lewis Hamilton sul suo futuro e che potrebbe portare a risvolti clamorosi. Eppure, come detto in apertura, Jenson Button non vede una stagione a senso unico: "Sembrava una gara relativamente facile, specialmente per Max”, le parole del pilota britannico a Motorsport.com, "Dimenticando chi ha vinto la gara, è stata una grande gara. Era troppo facile per Max, ma la gara in sé è stata grandiosa, vedere più campioni del mondo che ci provavano, Lewis e Fernando, è stato davvero speciale".

Quindi Button ha aggiunto: "So che molti piloti hanno detto, 'beh, sarà un campionato facile per Red Bull e Max' ma come puoi dirlo? Abbiamo provato solo su una pista, abbiamo corso solo su una pista. E sappiamo tutti che il Bahrain è davvero unico nel modo in cui le macchine lavorano. È un circuito di forte frenata, trazione, non si tratta tanto di alta velocità”.

Secondo il pilota inglese le prossime gare potrebbero mostrarci un quadro più chiaro: “Penso che capiremo un po' di più dopo l'Arabia Saudita, che è più una pista scorrevole, e anche quando arriveranno le gare europee”.



Poi l'ex Brawn, che recentemente ha fatto sapere che correrà tre gare Nascar, ha concluso: "Quindi no, non sarà una passeggiata per Red Bull e Max. È un ottimo inizio di stagione ed è molto diverso da quello che è successo l'anno scorso, ma penso che ci saranno dei combattimenti e non credo che sarà una vittoria semplice per Red Bull e Max”.