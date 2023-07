La Formula 1 potrebbe introdurre il premio Grande Slam, e Verstappen già gongola

La Formula 1 continua a rivoluzionarsi e ad introdurre novità. L'ultima ipotesi riguarda una modifica ai punti assegnati e Max Verstappen, quello che potrebbe divenire il pilota più forte di tutti i tempi, starebbe già gongolando.

A spiegarlo attraverso un'intervista ai microfoni di Motorsport è stato Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, secondo cui in futuro potrebbero essere assegnati dei punti a chi fa il cosiddetto Grande Slam.

"Le Sprint saranno sei – le parole dell'ex uomo Ferrari parlando delle novità che verranno introdotte in vista della prossima stagione - le annunceremo credo a settembre perché abbiamo una ancora un incontro della Formula 1 Commission previsto nel weekend del Gran Premio del Belgio. C'è una proposta che vorrei fare, in linea con il concetto del Grande Slam ad un pilota che nel fine settimana dovesse far sue le due pole e le due gare, gli dovrà essere riconosciuto qualcosa in più, che rappresenti bene l'impresa sportiva che ha fatto".

Domenicali non si riferisce quindi al Grande Slam “classico”, leggasi vittoria del Gp, pole position e giro veloce, bensì a quello per le Gare Sprint, che prevede quindi due pole position e due vittorie, cosa non semplice da ottenere ma che a Verstappen è già riuscita.

"Doverosa premessa – ha aggiunto Domenicali - Max sta meritando ampiamente il successo che sta raccogliendo, bisogna togliersi il cappello. Ovviamente non nego che mi piacerebbe vedere dei campionati con un confronto tirato fino all’ultimo giro dell’ultima gara, come nel 2021, senza però le polemiche di Abu Dhabi".

E ancora: "Allo stesso tempo per i nuovi tifosi che abbiamo acquisito è importante avere delle icone che diventano rappresentative di questo sport in modo continuativo. Faccio un esempio, parlando di tennis, sport del quale non sono un esperto o uno spettatore assiduo, mi vengono in mente nomi di campionissimi che magari oggi non sono più in attività. I piloti che caratterizzano un'epoca aiutano ad avere dei punti fermi per le nuove generazioni, poi, ripeto, spero che presto potremo vedere più squadre e più piloti in grado di contendersi i titoli mondiali fino all’ultima gara".

E chissà che Verstappen non si porti a casa l'ennesima vittoria nel Gp d'Ungheria, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si terrà nel weekend in arrivo.