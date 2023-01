Formula 1, la prima intervista di Vasseur in Ferrari: chi sarà il primo pilota?

Fred Vasseur è il nuovo Team Principal della Ferrari, un ingegnere a cui toccherà l'arduo compito di ereditare il successore della F1-75 nel nuovo mondiale di Formula 1. Le aspettative, alla luce delle premesse trapelate sulla nuovo monoposto, sono altissime, ma ecco cosa aspettarci per quanto riguarda le gerarchie tra Sainz e Leclerc.

Il contratto di Charles Leclerc, in scadenza nel 2024, è una delle priorità di Vasseur che avrebbe già iniziato a trattare con l'entourage del monegasco per un rinnovo, una firma che arriverebbe però solo qualora Maranello riuscisse a tirare fuori dal cilindro una vettura competitiva in grado di competere per il titolo piloti.

Ad ogni modo, in occasione della sua prima intervista per Sky, il nuovo team Principal di Maranello ha parlato delle gerarchie dei piloti: "Ho già parlato coi piloti. Sanno che saranno trattati allo stesso identico modo. Ma se ad un certo punto della stagione uno di loro si troverà in una posizione più alta, allora ci comporteremo di conseguenza. Ma non ci sarà un primo pilota all'inizio. [...] L'obiettivo è vincere per Ferrari, non ci sarà alcun numero 1 o 2. Ma se ad un certo punto dovrò prendere una posizione, allora prenderò una posizione. Non importa che sia l'uno o l'altro, ma se ad un certo punto della stagione dovrò fare qualcosa, sappiate che la farò."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Vasseur in merito alla questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.