Formula 1, inizia vendita biglietti GP Monza e Imola 2023: dove acquistarli

La nuova stagione di Formula 1 si sta avvicinando e, con essa, le tante novità che stiamo seguendo in queste settimane: ad esempio, il ritorno di Nico Hulkenberg sulla griglia di partenza. Per vedere lui e i tanti altri piloti in azione, però, è meglio prepararsi alla vendita dei biglietti per Imola e Monza 2023.

Proprio in queste ore, infatti, è arrivata la conferma dell’imminente apertura delle vendite per il Gran Premio d’Italia all’Autodromo Nazionale Monza tra 1 e 3 settembre 2023, e per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari a Imola, tra 19 e 21 maggio 2023.

Giusto in tempo per Natale, l’ACI (Automobile Club d’Italia) ha deciso di aprire le vendite con largo anticipo per soddisfare i tantissimi tifosi da tutta la penisola. Grazie alla campagna “Xmas Gift”, pertanto, sarà possibile acquistare 6.500 biglietti sul sito di Monzanet e 8.000 biglietti sul sito di Autodromo Imola. Non sono noti i prezzi ufficiali, tantomeno l’esatta distribuzione delle varie tipologie di ticket. Per ogni aggiornamento futuro è necessario recarsi sui due portali sopra citati, il prima possibile per evitare la vendita di tutte le opzioni disponibili.

Si tratterà certamente di un regalo di Natale piuttosto costoso ma, per un vero appassionato, questo ed altro.

Durante questa settimana, invece, abbiamo ricevuto la conferma di Mick Schumacher come terzo pilota Mercedes.