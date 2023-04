Formula 1, incidente Magnussen in Australia: tifoso ferito e tragedia sfiorata

Durante il Gran Premio d'Australia a Melbourne un tifoso è rimasto ferito a seguito dell'incidente che ha visto coinvolto il pilota della Haas, Magnussen. Il danese ha urtato il muro nelle ultime fasi del Gp di domenica, colpendo con un detrito uno spettatore.

L'incidente della scuderia americana è stato di fatto quello che ha scatenato il caos nel finale di gara in Australia con la penalità a Sainz e la chiusura in regime di safety car. Un weekend davvero da dimenticare per il Circus, aggravato ulteriormente dalle notizie che sono circolate nelle scorse ore in quel di Melbourne.

Nel dettaglio un tifoso è stato colpito da alcuni detriti in fibra di carbonio provenienti dalla Haas di Magnussen, riportando qualche taglio su un braccio, nulla comunque di particolarmente grave, ma il tutto avrebbe potuto avere esiti ben più tragici se ad esempio un pezzo dell'auto avesse colpito un bambino.

"Per una coincidenza c'era uno dei nostri ingegneri che ha visto l'accaduto e, stando alle testimonianze, sembra che i detriti in fibra di carbonio del mozzo della ruota abbiano volato per circa 20 metri in aria, si siano alzati, siano atterrati e abbiano lacerato il braccio di un signore", ha spiegato Andrew Westacott, amministratore delegato della Australian Grand Prix Corporation.

E ancora: "Il nostro personale era al corrente dell'incidente. Sembra che si sia trattato di un caso isolato, perché non è detto che queste recinzioni vadano a 20 metri d'altezza. Le barriere hanno un'altezza costante in tutto il mondo. Siamo in regola con le norme FIA, ma come in ogni cosa nel motorsport, alla fine dell'evento si fanno dei debriefing per vedere cosa si può fare per migliorare".

Quindi Westacott ha rivolto i propri pensieri al ragazzo ferito: "Spero che il ragazzo stia bene. Ci ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si tratta di Formula 1". L'ad del Gp d'Australia ha infine parlato dell'invasione di pista che si è verificata al termine del Gp: "Io, il mio direttore generale delle operazioni ed altri abbiamo incontrato la FIA ed i commissari sportivi ieri sera. I commissari giustamente condurranno un'indagine sulle cause dell'accaduto. "Spero che non ci sia un divieto e non credo che ci sia bisogno di un divieto", ha detto.

"Ma è chiaro che ci sono linee di protezione primarie, secondarie e terziarie, che sono le infrastrutture fisiche. Poi ci sono gli individui che possono occuparsi di queste aree". Un Gp d'Australia davvero da dimenticare alla luce di quanto accaduto, e da dimenticare è stata anche la gara di Leclerc, già al primo giro fuori dai giochi dopo un testacoda.