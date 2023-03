Formula 1, a Imola debutta la SF-23 EVO: la rivoluzione Ferrari comincia in Italia

Da un paio di giorni si dice che a Maranello abbiano rintracciato tutte quelle problematiche che hanno visto nella SF-23 una vettura totalmente diversa da quella del simulatore. Gli ingegneri hanno così iniziato a lavorare senza sosta, facendo fondo a gran parte del budget, per rinnovare la monoposto del Cavallino Rampante.

I guai della SF-23 non sono attribuibili tutti alla direttiva tecnica 39, tuttavia a Maranello l’ambizione resta elevata visto che il potenziale dell’auto, stando ai dati raccolti in galleria del vento e non solo, continuano ad essere promettenti. Ecco che dunque ad Imola arriverà un grosso pacchetto di aggiornamenti per Ferrari che vedrà l’azione su più reparti.

La filosofia della monoposto non verrà stravolta, bensì migliorata e compresa visto che si prevede un migliore controllo dell’altezza da terra, attraverso un nuovo fondo e nuove sospensioni posteriori, per un effetto anti-squat in accelerazione che dovrebbe aiutare a risolvere i problemi a basse velocità, così come una leggera rivisitazione della conformazione delle pance.

Stando a quanto riportato da motosport.com, questo pacchetto dovrebbe rimuovere o limitare al minimo i problemi della SF-23 che potrebbe così tornare ad essere davvero competitiva. E voi, invece, cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.