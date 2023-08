Max Verstappen e il suo ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, hanno avuto un acceso disaccordo durante le qualifiche del venerdì, alzando i toni durante uno scambio vocale. Hornet però ha elogiato le capacità di Lambiase di gestire la situazione.

Questo disaccordo tra Lambiase e Verstappen è stato seguito da scambi più accesi in gara, in particolare quando Lambiase ha chiesto a Verstappen di essere più strategico nell'uso delle gomme durante l'ultimo stint. Verstappen ha scherzato sul fatto di fare un ulteriore pit stop per un "allenamento ai box", ma l'ingegnere ha prontamente rifiutato l'idea. Christian Horner ha apprezzato le capacità di Gianpiero Lambiase, per aver affrontato con carattere un "cliente esigente" come Verstappen.

Max Verstappen ha rivelato che i suoi messaggi riguardo a fare un altro pit stop per il giro più veloce erano in parte uno scherzo per mettere un po' di pressione sulla squadra. Le pressioni intorno al team sono molte, dal momento che Redbull potrebbe presto dire addio al suo dominio con i nuovi regolamenti di FIA e FOM.

Hornet ha scherzosamente paragonato Lambiase all'eroe d'azione di Hollywood Jason Statham, sottolineando che per lavorare con Verstappen è necessaria una forte personalità. Horner ha spiegato che Lambiase affronta il pilota con fermezza ma correttezza, mantenendo un grande rispetto reciproco. Anche se le conversazioni potrebbero essere ascoltate da milioni di persone, Horner ha sottolineato che c'è un forte legame e fiducia tra i due e che non è necessaria alcuna consulenza esterna.

Horner ha inoltre spiegato che gli ingegneri analizzano i dati in modo approfondito e conoscono lo stile di guida di Verstappen, quindi sono in grado di valutare la situazione. Nonostante ci siano momenti di scintilla tra Verstappen e Lambiase, il legame tra di loro è solido e si calma rapidamente.

Il disaccordo vocale tra Verstappen e Lambiase durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio è un esempio di come le dinamiche e le comunicazioni all'interno di un team di Formula 1 possano essere intense durante situazioni ad alta pressione. Contrariamente a quanto manifesta alla guida, Verstappen appare come una persona molto semplice, dal momento che le vacanze del pilota in Sardegna sono a base di relax e borsa dell'Eurospin.