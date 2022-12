Formula 1, Honda si iscrive a sorpresa come motorista 2026: tornerà con Red Bull?

Il mondo della Formula 1 nel 2026 subirà più scossoni che potrebbero rendere la competizione molto più intrigante: parallelamente all’approdo di Audi in F1 con Sauber, tra ormai tre anni assisteremo al ritorno di Honda come motorista dopo qualche anno dal ritiro e dalla separazione con Red Bull.

Honda Racing ha infatti ammesso di avere completato l’iscrizione alla FIA come costruttore per il 2026, il tutto mentre forniranno power unit a Red Bull fino alla conclusione del mondiale 2025. I colloqui falliti tra Porsche e il team di Milton Keynes avrebbero riportato la casa nipponica e la scuderia in contatto, preparandosi a una potenziale partnership dal 2026 con l’utilizzo di carburanti sintetici a emissioni zero su power unit più elettrificate.

Il presidente di Honda Racing, Yasuharu Watanabe, ha ufficializzato l’adesione e dichiarato: “Come HRC ci siamo iscritti come Costruttori di PU dal 2026. I regolamenti 2026 della F1 vanno nella direzione del zero carbon, e il fatto che viene promossa la maggiore elettrificazione nei motori fa coincidere i nostri obiettivi con quelli FIA: essendo un marchio con una marcata sportività abbiamo deciso di iscriverci come Costruttori per riprendere la ricerca attraverso le corse”.

Il futuro del team di Max Verstappen e del marchio giapponese è quindi praticamente scritto, e chissà se assisteremo ad altri anni vincenti in futuro con la partnership tra le due realtà. Meglio comunque non escludere qualche sorpresa, magari con un ritorno di Honda assieme a un’altra scuderia.

Nel mentre, ecco la visione del futuro elettrificato secondo Honda.