Formula 1, Haas è la prima scuderia a mostrare la nuova monopsto: benvenuta VF23

Come promesso dal calendario, Haas è la prima scuderia a rivelare la nuova livrea per il Campionato del Mondo 2023 di Formula 1. Per la stagione di quest'anno cambiano i colori rispetto all'edizione precedente con l'aggiunta di un tocco tanto caro ai fan della squadra statunitense.

Si chiamerà VF23 la nuova vettura di Nico Hulkenberg, che ha preso il posto di Mick Schumacher ora in forza alla Mercedes, e di Kevin Magnussen. Con la monoposto 2023 il team guidato da Gunther Steiner si augura di continuare a migliorare l'auto che lo scorso anno ha dimostrato di avere un po' di potenziale rispetto al passato, merito anche dell'esperienza di Magnussen che sarà affiancato questa edizione da un altro volto noto nel paddock.

La nuova livrea Haas, che potete apprezzare nella galleria di immagini allegata in calce, prende in prestito un paio di elementi dalla passata stagione a quella del 2020, con un mix perfetto tra bianco e nero che ha raccolto una grande accoglienza da parte del pubblico. Un piccolo dettaglio apprezzabile dalla vettura lo si intravede dai sidepods che ricordano da vicino quelli della F1-75 di Ferrari che abbiamo visto lo scorso anno.

E voi cosa ne pensate della VF23, sarà più competitiva? Diteci che ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.