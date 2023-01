Formula 1, guerra Ben Sulayem-Liberty Media: colpa dell'offerta da 20 mld di dollari

E' scontro aperto fra Liberty Media, la società americana che gestisce la Formula 1, e Mohammed Ben Sulayem, numero uno della Federazione Internazionale dell'Automobile. Tutta colpa di alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex pilota di rally emiratino.

Come vi avevamo riportato pochi giorni fa l'Arabia Saudita ha offerto 20 miliardi di dollari a Liberty Media per acquisire la Formula 1, proposta rimandata al mittente dal gruppo americano di John Malone, e il presidente della FIA ha espresso la propria posizione sui social invitando alla cautela circa il «presunto valore gonfiato attribuito alla F1» e consigliando «a qualsiasi potenziale acquirente di applicare il buon senso, di considerare il bene dello sport e presentare un piano chiaro e sostenibile, e non soltanto un sacco di soldi. È nostro dovere — aveva concluso — considerare quale sarà l’impatto in termini di aumento delle tariffe di hosting e altri costi commerciali e qualsiasi impatto negativo che potrebbe avere sui fan».

Dichiarazioni che non sono state affatto digerite dai vertici della Formula 1, che hanno deciso di chiamare in causa gli uffici legali. Liberty Media ha deciso di inviare una lettera alla Federazione e al Consiglio Mondiale del Motorsport definendo «inaccettabili» i commenti dello stesso Mohammed Ben Sulayem. Secondo il gruppo a stelle e strisce quella del presidente della Federazione è stata una vera e propria interferenza commerciale, e si dice pronto ad intraprendere azioni legali per «per danni al valore della F1».

E ancora: “Ha interferito con i nostri diritti commerciali in modo inaccettabile. La Formula 1 ha il diritto esclusivo di sfruttare i diritti commerciali del campionato inoltre la FIA si è impegnata in modo inequivocabile a non fare nulla che possa pregiudicare la proprietà, la gestione e/o lo sfruttamento di tali diritti. Riteniamo che questi commenti – prosegue la missiva – fatti dall’account ufficiale del presidente della FIA sui social media, interferiscano con questi diritti in modo inaccettabile”.

Quindi la lettera si conclude così: “Qualsiasi potenziale acquirente delle attività di Formula 1 sia tenuto a consultarsi con la FIA, è sbagliato. Qualsiasi individuo o organizzazione che commenti il valore di un’entità quotata in borsa o delle sue controllate, in particolare sostenendo o implicando di essere in possesso di conoscenze interne, rischia di causare un danno sostanziale agli azionisti e agli investitori di tale entità, per non parlare della potenziale esposizione a gravi conseguenze normative. Nella misura in cui questi commenti danneggiano il valore di Liberty Media Corporation, la FIA potrebbe esserne responsabile“.

Lo scontro recente è solo l'ennesima frizione avvenuta negli ultimi tempi fra la FIA e Liberty Media, e il caso precedente ha riguardato l'ingresso di Andretti e Cadillac in Formula 1, causa appoggiata da Ben Sulayem, un po' meno da Liberty Media.