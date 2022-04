Formula 1: Gran Premio di Miami si farà, giudice ritiene le accuse 'altamente speculative'

La curiosa vicenda del possibile blocco del GP di Formula 1 di Miami si è conclusa nelle scorse ore con una sentenza decisa da parte del giudice Alan Fine: l’ostacolo posto dalla causa legale intentata dalla popolazione locale è stato eliminato, la gara si terrà dal 6 all’8 maggio 2022 come pianificato.

Come ripreso dai colleghi di Motorsport, il giudice Fine è stato incaricato di concedere un'udienza speciale ai querelanti che, nonostante abbiano presentato nuove prove dinanzi alle autorità, si sono visti respinta l’accusa. A influire sulla decisione non sono soltanto le prove relativamente insufficienti, bensì anche il deposito estremamente tardivo della causa, avvenuto il 21 marzo scorso.

Come dichiarato dal giudice, “non ho intenzione di programmare un'udienza preliminare di ingiunzione prima del 6 maggio. Sebbene l'onere possa sembrare ingiusto per i querelanti, trovo che qualsiasi potenziale danno sia evitabile. Le prove finora offerte in merito alla potenziale perdita dell'udito sono, a mio avviso, altamente speculative. Non si basa su alcuna informazione sul rumore della Formula 1 attuale e l'ultima dichiarazione non prende in considerazione il muro sud [una barriera antirumore precedentemente eretta nella sede]". In altri termini, la fondatezza giuridica della causa non sarebbe sufficiente o persuasiva.

Tuttavia, Alan Fine non ha escluso la possibilità di ulteriori procedimenti giudiziari dopo lo svolgimento della gara: verrà effettuato il monitoraggio acustico direttamente dallo stadio e dalle aree residenziali e, dopodiché, in caso di necessità il giudice agirà direttamente.

