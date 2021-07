Formula 1 GP Ungheria 2021: la pole va a Hamilton, Leclerc 7°, Sainz 15°

Le qualifiche per il Gran Premio di Ungheria 2021 di domani, domenica 1° agosto 2021, si sono tenute nella giornata di oggi e hanno visto l'inglese Lewis Hamilton guadagnare la Pole Position, seguito al secondo posto dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dall'olandese Max Verstappen. All'Hungaroring si preannuncia un primo giro entusiasmante!

Sul circuito ungherese, dunque, in seconda fila troviamo anche il compagno di squadra Sergio Perez nell’altra Red Bull, ma potrebbero esserci dei “twist”: il pilota messicano non è riuscito a completare l’ultimo giro in quanto proprio Hamilton lo ha rallentato, ergo potrebbe verificarsi un’investigazione che potrebbe portare a cambiamenti sorprendenti.

Le Ferrari invece sono state piuttosto sfortunate: il monegasco Charles Leclerc partirà dalla settima posizione in griglia, mentre Carlos Sainz partirà dalla quindicesima posizione a causa di un incidente nel finale del Q2. La griglia completa la trovate dunque di seguito:

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Max Verstappen

Sergio Perez

Pierre Gasly

Lando Norris

Charles Leclerc

Esteban Ocon

Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Daniel Ricciardo

Lance Stroll

Kimi Raikkonen

Antonio Giovinazzi

Carlos Sainz

Yuki Tsunoda

George Russell

Nicholas Latifi

Nikita Mazepin

Mick Schumacher

Ricordiamo invece i risultati del GP di Silverstone 2021 tenutosi due settimane fa, che ha visto un'ottima prestazione da parte di Charles Leclerc, con il sorpasso di Hamilton solo sul finale. Inoltre, abbiamo visto le nuove auto per la Formula 1 2022.