Formula 1, il Gp di Spagna cambia: a Barcellona via l'ultima chicane

Il Gp di Spagna per il campionato mondiale di Formula 1 2023 tornerà al suo vecchio stile: il circuito di Barcellona non vedrà più l'ultima chicane prima della curva che immette sul rettilineo finale.

La “S” era stata introdotta qualche anno fa con l'obiettivo di incrementare i sorpassi, ma in realtà quella variante non ha mai portato ai benefici sperati, non arrecando alcunché allo spettacolo, di conseguenza si è deciso di tornare alla conformazione originaria.

Come da calendario del campionato di Formula 1 2023, il Gp di Spagna è in programma ai primi di giugno, precisamente fra il 2 e il 4, e le monoposto potranno correre sulla “vecchia pista” catalana, senza più l'ultima chicane.

La decisione è stata presa nelle scorse ore da parte della direzione del tracciato in collaborazione con la FIA, e il Direttore di Gara della F1, Niels Wittich, applicando quindi una modifica di cui si stava parlando da diversi mesi. Ad effettuare il sopralluogo sono stati Stuart Robertson, Responsabile della Sicurezza FIA, e lo stesso Wittich, che hanno dato il proprio parare positivo in merito al ritorno alla vecchia versione del circuito che misura 4,657 chilometri, oltre ad approvare le nuove barriere di sicurezza installate proprio nella zona della vecchia “S”.

In ogni caso la chicane non sarà eliminata fisicamente, resterà per eventuali altri campionati che volessero utilizzarla, ma le monoposto di Formula 1 la “taglieranno”, affrontandola come se fosse un rettilineo.

Fra le altre modifiche che verranno realizzate sul circuito di Barcellona prima di giugno anche una via di fuga più larga in Curva 1, una nuova recinzione sulla stessa Curva e sulla numero 2, oltre a risistemare le strade di servizio che si trovano attorno all'area del tracciato. Ci sarà anche un nuovo tabellone fuori dalla corsia box con una grafica moderna. Infine, sono stati riverniciati i cordoli, e il tutto darà senza dubbio un effetto più fresco.

A questo punto non ci resta che iniziare il conto alla rovescia in vista di Barcellona ma soprattutto del Bahrain, dove il Circus prenderà il via questo weekend. Nell'attesa possiamo rivedere tutti i dati delle Formula 1 dopo i test di settimana scorsa: la Red Bull è stata la più veloce?