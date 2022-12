Formula 1, niente GP in China nel 2023: fan vogliono Istanbul o Kyalami

Mentre in Arabia Saudita modificano la pista di Jeddah per renderla più sicura, il mondo della Formula 1 si prepara a un cambiamento importante per il calendario che, in realtà, abbiamo già visto negli scorsi anni: nel 2023 non si terrà alcun GP in Cina, e gli organizzatori dovranno trovare una pista per sostituire tale tappa.

Il Gran Premio nella terra del Dragone non si terrà, come comunicato sui social della Formula 1, a causa della attuali difficoltà con il COVID-19; con ogni probabilità, si intende anche l’ondata di rivolte della popolazione contro i pesanti lockdown forzati. Questo l’annuncio ufficiale: “La Formula 1 può confermare, a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, che il Gran Premio di Cina 2023 non si svolgerà a causa delle continue difficoltà presentate dalla situazione COVID-19. La Formula 1 sta valutando altre opzioni per sostituire lo slot nel calendario 2023 e fornirà un aggiornamento in merito a tempo debito”.

Negli anni scorsi abbiamo già visto la Formula 1 recarsi in Portogallo con la tappa di Portimao nel 2020 e nel 2021. Non vanno esclusi, tuttavia, il circuito di Istanbul – visto sempre negli stessi anni – e la pista di Kyalami in Sudafrica, il cui ritorno proprio nella stagione 2023 era vociferato già mesi addietro. Anche i fan su Twitter hanno ripetutamente pubblicato immagini per invitare la Formula 1 a tornare in tali paesi; insomma, sono i due nomi più quotati.

Nel frattempo, i dirigenti stanno discutendo in merito all’introduzione dell’aerodinamica attiva dal 2026.