Formula 1, il Gp del Belgio 2021 fu il più assurdo di sempre: durò 3 minuti e 27 secondi

Le monoposto di Formula 1 sono a Spa per il gran premio del Belgio che si terrà domani, domenica 30 luglio 2023. Storicamente quella nelle Ardenne è una della gare più attese e spettacolari dell'anno, e nella sua storia ha regalato pagine memorabili del motorsport.

Vi avevamo già raccontato quanto accade nel 1998, con il clamoroso scontro fra Schumacher e Coulthard che fece andare su tutte le furie il tedesco. Fu una gara che venne fortemente condizionata dalla pioggia, evento avverso che segnò profondamente anche il Gp del Belgio di molti anni dopo, quello del 2021.

Di fatto si tratta della gara di Formula 1 più veloce di sempre, visto che durò solamente 3 minuti e 27 secondi. Anni fa si sarebbe corso in ogni caso ma negli ultimi tempi i regolamenti sono profondamente cambiati in favore della sicurezza, di conseguenza, vista la pioggia battente che cadde sul circuito, si decise di fatto di non correre.

Le monoposto tentarono di partire regolarmente, ma nel corso del giro di formazione si evidenziarono subito i problemi, con Sergio Perez che andò a sbattere contro le barriere a Les Combes.

La direzione di gara decise di posticipare la partenza alle 15:15, poi alle 15:25 visto che il temporale non si esauriva. Si fece un nuovo giro di ricognizione, con le vetture dietro alla safety car, ma il risultato fu la conferma dell'impossibilità di correre la gara a quelle condizioni meteo.

La direzione decise comunque di non annullare l'evento, posticipando la partenza alle ore 18:00 per una gara della durata di un'ora in considerazione anche dell'oscurità derivante dal tramonto.

Si ripartì così alle ore 18:17 (dopo l'ennesimo ritardo), dietro alla safety car con tutte le 20 monoposto in pista, compresa quella di Perez che nel frattempo era stata riparata. Alla fine si corsero due giri, dopo di che, tenendo conto che la pista fosse impraticabile, alle ore 18:45 la direzione decise di annullare la gara definitivamente, dando come buono solo un giro (che Verstappen percorse appunto in 3 minuti e 27 secondi), e assegnando la metà dei punti disponibili.

L'olandese, che partiva in pole position, ottenne in quell'occasione la 16esima vittoria in carriera davanti a Russell e Lewis Hamilton. Il precedente record di gara più veloce apparteneva al Gp di Australia del 1991, durata 24 minuti e 34 secondi.