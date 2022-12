Formula 1, il GP d'Australia resterà all'Albert Park fino al 2037

Il calendario della Formula 1 per i prossimi anni sta diventando sempre più definito: mentre si discute sul ritorno al layout senza chicane a Barcellona per offrire maggiore spettacolo ai tifosi, arriva la conferma ufficiale della permanenza del GP di Australia all’Albert Park fino al 2037.

Come ripreso da Motorsport, il contratto precedente si fermava al 2035 ed era necessario un prolungamento in vista dell’addio di Andrew Westacott, Amministratore Delegato dell'Australian Grand Prix Corporation. Con il cambio di guardia ai vertici della AGPC verso giugno 2023, la Formula 1 ha deciso di agire tempestivamente e concludere l’accordo per le stagioni a venire.

Peraltro, con questo contratto Westacott diventa a tutti gli effetti il più longevo Amministratore Delegato di un promoter nel mondo di motociclismo e automobilismo, dato che ha organizzato 15 Gran Premi di F1 e 15 per le due ruote. Ha inoltre avuto un ruolo determinante nella riprogettazione del tracciato di Albert Park.

Riguardo questo ultimo rinnovo dell’accordo tra AGPC e Formula 1, che precede il suo abbandono della carica, egli ha dichiarato quanto segue: “È stato motivo di immenso orgoglio poter lavorare per l'Australian Grand Prix Corporation per così tanti anni e collaborare così strettamente con il meraviglioso team dell'AGPC e con tutti coloro che sono coinvolti nel settore dei grandi eventi, compresi quelli della Formula 1 e della MotoGP. Trenta eventi, qualche cancellazione lungo il percorso e folle da record nel 2022 hanno regalato momenti speciali. Gli anni contrastanti tra l'inizio del COVID nel 2020 e il modo in cui abbiamo aperto Melbourne al mondo dello sport nel 2022 hanno prodotto entrambi ricordi enormi che porterò con me per sempre”.

Nella giornata di ieri, invece, è arrivato un altro annuncio importante: Mick Schumacher è il terzo pilota di Mercedes.