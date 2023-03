Formula 1, George Russell sicuro: 'Red Bull vincerà ogni singola gara quest'anno'

Il campionato mondiale di Formula 1 2023 è iniziato come si era chiuso quello passato, con lo strapotere Red Bull. Nonostante i test in Bahrain non così esaltanti e la penalizzazione in merito alla galleria del vento, la scuderia di Horner ha dominato, e lo sa bene George Russell.

Il pilota della Mercedes ha chiuso ieri al settimo posto, e al termine della gara, incalzato dai giornalisti presenti, ha spiegato: "La Red Bull ha ricucito questo campionato, non credo che nessuno combatterà con loro quest'anno".

Quindi è stato ancora più esplicito: "Mi aspetto che vincano ogni singola gara in questa stagione. Questa è la mia scommessa. Con le prestazioni che hanno ottenuto non vedo nessuno sfidarli. Il loro ritmo sembrava più debole nel fine settimana rispetto ai test, il che è stato un po' strano. Ma sai, al momento se la passano facilmente e possono fare quello che vogliono. Potrebbero non ottenere sempre la pole, perché sappiamo che la Ferrari è molto competitiva in qualifica. Ma quando si tratta di ritmo di gara, penso che siano in una posizione molto, molto forte".

Sulla sua prestazione e quella di Mercedes, Russell ha aggiunto: "Eravamo a chilometri di distanza dal podio. C'era una Ferrari che sarebbe stata davanti a noi, quindi saremmo stati arrivati sesti. Un podio non era neanche lontanamente immaginabile”.

Poi George Russell ha concluso: "Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo aggiungere carico aerodinamico alla macchina. Ci manca molto carico aerodinamico, è proprio lì che dobbiamo lavorare. Non appena metteremo più carico nella parte posteriore e davanti, aumenteremo il nostro ritmo".

Un mondiale di Formula 1 iniziato quindi nel segno di Verstappen, di recente beccato nel concessionario Ferrari di Montecarlo. Sempre negli scorsi giorni Verstappen si era lamentato per l'eccessivo canone da pagare alla FIA.