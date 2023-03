Formula 1, Frederic Vasseur: 'Non credo che Ferrari utilizzerà il diritto di veto'

Il team principal della scuderia Ferrari Formula 1, Frederic Vasseur, ha escluso che la Rossa possa utilizzare nel breve termine il suo diritto di veto. Forse non tutti sanno che la squadra di Maranello ha un potere che gli altri team non hanno.

A concederlo è stato l'ex numero uno del circus Bernie Ecclestone durante gli anni '80, e fu una sorta di riconoscimento che venne fatto al Drake, Enzo Ferrari, e alla sua creatura, da sempre anima portante della Formula 1.

La Rossa non è come nessun'altro team, ha sempre corso il mondiale, e le si è voluto riconoscere questo status di superiorità rispetto alle altre squadre. Sia chiaro, Ferrari non ha praticamente alcun vantaggio rispetto alle altre scuderie, ma grazie al diritto di veto può dire la sua su questioni che riguardano essenzialmente il dna del motorsport.

Ferrari ha utilizzato raramente il suo potere, e l'ultima volta accadde nel 2015, bloccando una proposta riguardante il tetto ai prezzi delle Power Unit per i clienti. Vasseur crede comunque che la sua squadra non lo riutilizzerà a breve: "La riunione della Commissione F1 è stata abbastanza tranquilla e ne faremo un resoconto”, ha raccontato lo stesso manager francese, rappresentante del team presso il World Motor Sport Council a margine della riunione.

E ancora: “Rappresento il team e anche la Commissione F1 nel Consiglio Mondiale e ciò vuol dire che non voto per la Ferrari, devo votare in funzione della decisione delle squadre. Questo è cristallino per me”. Vasseur ha aggiunto: "Il potere di veto, penso che la Ferrari non l'abbia mai usato in passato a causa del livello di lavoro svolto alla Commissione F1, anche se a volte non siamo sulla stessa linea e ci combattiamo. Ma penso che la qualità del lavoro svolto a livello di Commissione sia molto buono. Voglio dire che onestamente, non vedo dove potremmo usare il veto a breve termine".

In attesa di capire se Maranello utilizzerà ancora il potere di veto, Ferrari ha iniziato il mondiale di Formula 1 2023 nel peggiore dei modi e per questo è arrivata la prima sfuriata di Leclerc verso il muretto box.. Nel contempo si è dimesso il capo degli aerodinamici Ferrari: c'entra forse la magra prestazione in quel di Sakhir?