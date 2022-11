Formula 1, flop della Ferrari in Messico: cos'è successo?

Quest'anno è stato difficile come pochi per la Ferrari che, nonostante la macchina finalmente competitiva, ha dovuto far fronte a numerosi imprevisti ed errori che sono costati tantissimi punti per il mondiale piloti e costruttori di Formula 1. Ma cos'è accaduto precisamente in Messico?

Archiviato il caso budget cap, lo scorso week-end i vari team si sono schierati in griglia per il GP del Messico che si è concluso con l'ennesimo trionfo di Max Verstappen. A stupire è stata senza alcun dubbio, seppur in negativo, la Ferrari che si è trovata relegata in solitudine con Sainz e Leclerc rispettivamente al 5° e al 6° posto.

Secondo quanto riportato da AMuS, la casa di Maranello è arrivata in Messico con una configurazione poco adatta al circuito, un errore che il team ha scovato troppo tardi e che non ha potuto risolvere in tempo. Come se un setup sbagliato non fosse abbastanza, la scuderia ha dovuto abbassare la potenza del motore, con un conseguente calo prestazionale, per questioni di affidabilità a causa dell'altitudine del circuito. Mattia Binotto ha così chiarito la faccenda: "Non l'avevamo ancora realizzato nelle FP1. Le gomme da test nelle FP2 non ha aiutato senza dubbio. L'ultima volta che ci siamo trovati tanto lontani è stato a Spa. Non ci resta adesso che trarre le giuste conclusioni per ritrovare la nostra vecchia forza nelle ultime due gare."

E voi, invece, cosa ne pensate della prestazione Ferrari in Messico? Diteci la vostra con un commento qua sotto.