Formula 1: la FIA vuole ridiscutere le regole della Safety Car dopo il caos a Monza?

Il GP di Italia a Monza di Formula 1 era l'evento della competizione sportiva più atteso per la community italiana, basti pensare che nel week-end del gran premio sono accorsi più di 300mila persone, di cui oltre la metà per la gara di domenica. Tuttavia, il risultato non è stato certo tra i più soddisfacenti per i tifosi.

La gestione FIA della Safety Car ha sollevato un polverone mediatico incredibile dal momento che la direzione si è trovata a concludere l'evento senza dare modo ai piloti di giocarsela agli ultimi giri. Ricordiamo, infatti, che a 5 giri dalla fine la monoposto di Ricciardo si è improvvisamente fermata a bordo pista costringendo i commissari a richiamare la SC.

Tuttavia, complice anche il ritardo dei marshall, la FIA ha tardato molto a concludere il regime di Safety Car tanto che la gara non è potuta riprendere, scatenando tra l'altro l'astio dei tifosi ferraristi e dello stesso Leclerc, furibondo con la direzione. Ad ogni modo, nelle scorse ore racefans.net ha ripotato l'indiscrezione che la FIA avrebbe comunicato a tutti i team manager la volontà di organizzare un incontro su quanto accaduto. Anche Christian Horner, team principal della Red Bull, avrebbe confermato che la gestione della SC a Monza sarebbe stato un argomento tra i principali da affrontare.

E voi, invece, cosa ne pensate di quanto accaduto la scorsa domenica? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.