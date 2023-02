Formula 1, FIA: 'Valutiamo candidature di 2 nuovi team'. Quali potrebbero essere?

La FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha ufficialmente aperto le procedure di selezione in vista di due nuovi possibili team che entreranno in Formula 1 dal 2025. Non è quindi da escludere un allargamento delle scuderie.

La federazione del motorsport ha annunciato "l'avvio ufficiale di un processo di candidatura per identificare i potenziali team che cercano di partecipare a livello competitivo al campionato mondiale FIA ​​di Formula Uno". I nuovi candidati potranno decidere di entrare in Formula 1 dal 2025, 2026 (quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti) o dal 2027.

La scelta sarà fatta in base agli "interessi complessivi a lungo termine del campionato, insieme ai regolamenti applicabili e agli accordi di governance". Per giudicare i nuovi team la Federazione utilizzerà una serie di criteri fra cui "la capacità tecnica e le risorse del team" e "la capacità del team di soddisfare e rispettare i propri obblighi ai sensi del regolamento sportivo, tecnico e finanziario della F1".

I candidati dovranno inoltre dimostrare di poter fronteggiare le esigenze finanziarie che un campionato decisamente costoso come la F1 richiede. La FIA valuterà quindi “la capacità della squadra di raccogliere e mantenere finanziamenti sufficienti per far fronte ai propri obblighi finanziari e per consentire la partecipazione al campionato a livello competitivo” e i team dovranno fornire “un piano aziendale dettagliato (comprese le proiezioni finanziarie) per i primi cinque anni del progetto; l'esperienza e le capacità del team nel settore automobilistico e/o degli sport motoristici (inclusa esperienza tecnica, esperienza nelle corse, strutture, attrezzature e risorse ingegneristiche) e numero/esperienza del personale pertinente”.

La FIA prenderà una decisione anche dopo una "valutazione del valore che il candidato può apportare al campionato, inclusa la considerazione della sua reputazione e integrità". Per evitare di inasprire ulteriormente lo scontro dopo la recente guerra di Liberty Media a Ben Sulayem, la Federazione ha teso la mano ai gestori del circus spiegando che gli stessi potranno “imporre ulteriori criteri/condizioni di selezione (da comunicare separatamente durante il processo di candidatura)”.

A riguardo il CEO di F1 Stefano Dominicali si è sempre detto contrario all'espansione dei team oltre le 10 attuali squadre, ma la FIA sembrerebbe pensarla diversamente: “A scanso di equivoci – si legge ancora - nessun nuovo candidato ha un diritto automatico di ingresso al campionato e il numero massimo di squadre che gareggiano nel campionato fino alla stagione 2025 inclusa è limitato a 12. Le squadre di F1 esistenti avranno la priorità rispetto alle nuove candidati. Nel caso in cui nessun candidato sia considerato idoneo dalla FIA e/o dal detentore dei diritti commerciali di F1, non verranno selezionati nuovi team di F1".

Al momento è difficile individuare quali possano essere i team che si proporranno per un posto in Formula 1 in vista dei prossimi anni, anche se è certa la candidatura di Andretti e Cadillac, pronti a inviare proposta alla FIA entro il 2023.