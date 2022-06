Formula 1, FIA lancia ultimatum a scuderie: 'Risolvere porpoising o verrete squalificate'

In attesa dell’imminente Gran Premio del Canada, il quale inizierà ufficialmente oggi, venerdì 17 giugno 2022, con le prime prove libere, la FIA ha brutte notizie per le scuderie: la Federazione ha emesso la direttiva tecnica TD039 ordinando la riduzione o rimozione del “porpoising” per la sicurezza e salute dei piloti.

Durante il Gran Premio di Baku dello scorso weekend, Lewis Hamilton si è lamentato ufficialmente di “forti dolori alla schiena durante e dopo la gara” a causa del violento movimento da parte della monoposto Mercedes. Per tale ragione, la FIA ha deciso di emettere questo avviso per richiedere ai team di trovare una soluzione a questo problema, pena la squalifica della scuderia nel weekend di gara.

Nel comunicato, come ripreso da Auto Motor Sport, si legge: “A seguito dell'ottavo round del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA di quest'anno, durante il quale il fenomeno delle oscillazioni aerodinamiche ("porpoising") delle nuove generazioni di vetture di Formula 1, e l'effetto di ciò durante e dopo la gara sulle condizioni fisiche dei piloti erano ancora una volta visibili, la FIA, in quanto organo direttivo dello sport, ha deciso che, nell'interesse della sicurezza, è necessario intervenire per richiedere che le squadre apportino gli adeguamenti necessari per ridurre o eliminare questo fenomeno”.

La FIA sta dunque valutando i parametri per monitorare l’assetto delle vetture, definendo quindi una gamma di oscillazioni verticali accettabili e forze inflitte ai piloti ogni weekend di gara: se una monoposto supererà il limite, verrà squalificata in quanto “non sicura”. I limiti ancora non sono noti, ma la direttiva TD039 è ormai ufficiale e il problema del porpoising dovrà essere affrontato il prima possibile per evitare tali ripercussioni.

A proposito di Formula 1, ecco cosa ha affermato Binotto in merito agli obiettivi stagionali Ferrari.