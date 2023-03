Formula 1: la FIA abolisce la direttiva tecnica 39, cosa cambia per Ferrari?

Il crollo prestazionale della F1-75 lo scorso anno, a detta di molti, è stato associato proprio a quella direttiva tecnica, la n°39, che la Federazione ha introdotto in risposta a quel fenomeno di 'saltellamento' delle monoposto che in qualche caso aveva generato ben più di una polemica.

La scena di Hamilton con il mal di schiena lo scorso anno, sensibilmente provato da una W-13 con un pesante fenomeno di bouncing, potrebbe aver spinto la FIA, soggetta anche alle pressioni di Mercedes, ad adottare una direttiva tecnica che imponesse degli accorgimenti alle vetture per impedire quei saltellamenti.

La federazione avrebbe adesso rimosso la metrica AOM con la quale i commissari monitoravano le oscillazioni nel telaio in merito alla questione porpoising. C'è da precisare, tuttavia, che i pavimenti flessibili sono ancora considerati illegali motivo per cui questo step non andrà ad impattare molto sulle performance delle auto dal momento che queste, proprio come il caso della nuova SF-23 di Ferrari, sono state progettate o modificate in virtù di questa direttiva tecnica.

I commissari avrebbero presto questa decisione dopo il manifestarsi delle crescenti difficoltà da parte dei team di effettuare sorpassi, giustificando tale presa di posizione come sufficienti gli attuali regolamenti sul pavimento introdotti per la stagione 2023. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.