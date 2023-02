Formula 1: Ferrari svela al mondo la nuova SF-23 ed è bellissima

La rossa più amata al mondo, quella della Scuderia Ferrari di Formula 1, è pronta a mostrarsi al mondo con la nuova SF-23, la prossima monoposto del Cavallino Rampante a cui spetta il compito di riportare la vettura di Maranello al titolo piloti e costruttori.

Da mesi, sin dalla fine del gran premio del Belgio quando il team all'epoca guidato da Mattia Binotto decise di rinunciare al Mondiale 2022 per dedicarsi allo sviluppo del fantomatico progetto 675, si sono susseguite numerose voci di corridoio. Oltre ai rumors di una SF-23 già superiore alla F1-75, le ultime indiscrezioni di questa mattina parlavano della scritta 'Ferrari' sull'alettone posteriore, tanto richiesta topo il grand prix di Monza.

Voci che sembrano aver ricevuto conferma dal momento che Maranello ha voluto accontentare i fan con una livrea spettacolare, rigorosamente rossa, e con l'autografo al retrotreno. Il team guidato da Fred Vasseur ha anche colto l'occasione per uno shakedown direttamente a Fiorano, un omaggio ai tantissimi tifosi accorsi per assistere alla presentazione.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova monoposto Ferrari di Formula 1? Vi piace? Non trovate che a livello di colori la SF-23 si potrà facilmente confondere con la nuova monoposto Alfa Romeo C43 in pista? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.