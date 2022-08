Formula 1: Ferrari punta già al 2023? la nuova monoposto è quasi pronta secondo nuove voci

Il Mondiale 2022 di Formula 1 era iniziato col botto per Ferrari grazie ad una F1-75 finalmente competitiva. Tuttavia, la nuova monoposto non ha fatto i conti con problemi di affidabilità, errori al muretto box e, purtroppo, degli stessi piloti che stanno aggravando la posizione di Leclerc e Sainz in classifica.

Dopo l'ennesimo boccone amaro di questa stagione in Belgio, con il GP di Spa vinto da un dominio Red Bull, a Maranello stanno già facendo i conti con il prossimo anno per preparare al meglio la prossima monoposto. Il Corriere dello Sport, a tal proposito, ha condiviso quest'oggi un'interessante novità in merito al progetto 2023.

In sintesi, dunque, sembrerebbe che la Ferrari che gareggerà nel mondiale 2023 di F1 sia in una fase avanzata di definizione. Il team principale della Scuderia, Mattia Binotto, avrebbe spiegato: "è ormai settembre, quindi la nostra macchina per il 2023 è già pronta per quanto riguarda il telaio, le sospensioni e il cambio. Dobbiamo spingere ulteriormente sull'aereodinamica dal momento che, visto che il regolamento è stabile per l'anno prossimo, lavorare sui punti deboli della monoposto di quest'anno è utile per entrambe le auto (2022 e 2023)."

