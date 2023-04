Formula 1, la Ferrari non ci sta: chiesta alla FIA la rimozione della penalità a Sainz

Il Gran Premio di Australia di Formula 1 è stato oggetto di polemiche per via della gestione della gara da parte della FIA nelle fasi finali dell'evento. L'applicazione un po' controversa delle regole ha infatti innescato una vera e propria polveriera che è costata a Carlos Sainz la quarta posizione.

Se l'errore dello spagnolo è innegabile, così come la penalità inflitta in quell'occasione in una ripartenza caotica e pericolosa, dall'altra la FIA sembra aver mostrato il pugno duro ai danni del team di Maranello senza dare al pilota alcuna possibilità di spiegarsi. Un vero e proprio caos che Casey Stoner ha giudicato come 'imbarazzante'.

Questa volta, tuttavia, la gestione di Fred Vasseur ha deciso di agire per presentare alla federazione una richiesta di revisione della penalità di 5 secondi inflitta a Carlos attraverso l'appello al codice sportivo internazionale 14.1.1 che ne garantisce la possibilità alla luce di nuovi elementi. Vasseur ha persino commentato la decisione attraverso una dichiarazione che qui segue: "Il primo passo è quello di riuscire ad avere l’autorizzazione per poter rivalutare il caso. Ciò che è stato davvero frustrante per Carlos è stata non avere la possibilità di spiegare ai commissari la sua versione dei fatti. Non è un lavoro facile quello di giudicare in poco tempo gli episodi di gara e, specialmente come nel caso di domenica scorsa, è stato reso tutto ancora più difficile da una corsa che ha visto tre bandiere rosse e una ripartenza per l’ultimo giro dietro Safety Car. Da parte nostra c’è stata frustrazione perché la situazione di Carlos è stata trattata in modo leggermente diverso rispetto ad altri casi. Per questo, se ci concederanno di poter riaprire il caso, porteremo le nostre argomentazioni. Ora sta alla FIA decidere come procedere."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa presa di posizione di Ferrari? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.