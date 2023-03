Formula 1, Ferrari al lavoro su un pacchetto di aggiornamenti importante

Che la SF-23 di Ferrari, l'eredità lasciata da Mattia Binotto a Fred Vasseur e che Benedetto Vigna ha decantato come un 'auto senza precedenti in termini di velocità, non sia performante come le simulazioni speravano è ormai certo. Tuttavia il potenziale c'è e a Maranello i lavori per migliorare la monoposto sono già cominciati.

Senza tenere in considerazione le prestazioni della RB-19, che pare imprendibile da chiunque, la rossa del Cavallino Rampante che tanto aveva contrapposto la vettura di Adrian Newey e Christian Horner lo scorso anno sembra un lontano ricordo visto che la SF-23 è risultata più lenta di 7 decimi al giro rispetto alla F1-75.

Stando alle indagini del team, il problema che ha causato tutta questa perdita di prestazioni sarebbe da attribuire all'altezza da terra che aggraverebbe le performance su gomme dure e soprattutto in velocità tra i 150 e i 190 Km/h. Ferrari starebbe dunque già lavorando ad un importante pacchetto per le sospensioni posteriori che dovrebbero risolvere il problema stando ai dati raccolti in galleria del vento.

In ogni caso, le settimane che seguiranno saranno cruciali a Maranello per dare modo agli ingegneri di comprendere come sfruttare a dovere il potenziale della SF-23, al netto dei risultati, è ancora tutto da valutare.